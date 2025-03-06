Американский спортсмен, выступающий за Россию: не думаю, что Трампа волнуют российские спортсмены

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд сомневается в том, что президента США Дональда Трампа волнует возвращение россиян на международные соревнования, передает РИА Новости.

«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Но, похоже, США сейчас стремятся к мирному соглашению», — сказал Уайлд.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада — 2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты МОК, глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее сообщалось о том, что Российские клубы впервые за три года сыграют в международном турнире.