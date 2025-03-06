«Ливерпуль» вырвал победу у «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» обыграл французский «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке на 87-й минуте оформил Харви Эллиотт с передачи Дарвина Нуньеса.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на игру, однако провел весь матч на скамейке запасных. Грузинский игрок парижской команды Хвича Кварацхелия появился на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный поединок будет сыгран в Англии 11 марта, стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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