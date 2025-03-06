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«Ливерпуль» вырвал победу у «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» со счетом 1:0 обыграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Английский «Ливерпуль» обыграл французский «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке на 87-й минуте оформил Харви Эллиотт с передачи Дарвина Нуньеса.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на игру, однако провел весь матч на скамейке запасных. Грузинский игрок парижской команды Хвича Кварацхелия появился на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный поединок будет сыгран в Англии 11 марта, стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Александр Мостовой назвал клуб, к которому несправедлив новый формат Лиги чемпионов.

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