Экс-футболист Мостовой: я теперь звезда

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о получении тренерской лицензии УЕФА категории А, пошутив, что теперь стал звездой, передает «Чемпионат».

«Я теперь звезда. Я стал очень занятым. Поэтому все комментарии через представителя. Если серьезно, то сегодня подъехал забрать удостоверение. Хорошо пообщались на месте, посмеялись», — сказал Мостовой.

Лицензия УЕФА категории А позволяет тренировать клубы Первой лиги, на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) эта лицензия позволяет входить в тренерский штаб команды, но не быть главным тренером.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой объяснил, за что не любит современных футболистов.