«Хорошо живут»: тренер «Локомотива» о трансферах «Спартака» и «Зенита»

Тренер «Локомотива» Галактионов о трансферах «Спартака» и «Зенита»: хорошо живут

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил трансферы столичного «Спартака» и петербургского «Зенита», которые потратили зимой на новых игроков более €60 млн, заявив, что надо порадоваться за коллег, передает Sport24.

«Хорошо живут! Если у них есть такая возможность, надо порадоваться за коллег», — сказал Галактионов.

В 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) из всей группы лидеров победу смог одержать только «Спартак», переигравший на своем поле «Оренбург» (2:0). «Зенит» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в Санкт-Петербурге, «Краснодар» не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (1:1), «Локомотив» потерял очки в выездной встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1), а столичное «Динамо» обменялось голами с «Ростовом» (1:1).

В турнирной таблице РПЛ лидируют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», набрав по 40 очков. «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 36 баллов.

Ранее «Спартаку» предрекли проблемы в чемпионате России.