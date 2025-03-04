Экс-игрок «Зенита»: «Спартак» в матче с «Оренбургом» занимался непонятно чем

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов подверг критике игру московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», передает «Матч ТВ».

«Станкович после матча с «Оренбургом» был категорически недоволен игрой команды. Они занимались непонятно чем. По осени «Спартак» добивал соперника. Вот чего хочет Станкович. И это правильно», — сказал Радимов.

«Спартак» в матче с «Оренбургом» одержал седьмую победу подряд в РПЛ и догнал лидеров. Встреча завершилась со счетом 2:0. Теперь у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» по 40 очков после 19 туров. «Оренбург» остается на последнем, 16-м месте с восемью баллами.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином» в гостях. Встреча состоится 9 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом» в 12:00 мск.

Ранее в «Оренбурге» объяснили, почему проиграли «Спартаку».