Губерниев о Сантосе в сборной России: нужно отдавать долги родине

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о попадании игрока петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный список сборной России на мартовский сбор, заявив, что игроку нужно отдавать долги родине, передает «Спорт -Экспресс».

«Если он настоящий патриот России и не рассматривает нашу страну как дойную корову, то должен ехать играть за нас, а не за Бразилию», — сказал Губерниев.

Также Сантос попал в расширенный список сборной России на мартовские матчи против Аргентины и Колумбии.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист ЦСКА рассказал, нужно ли вызывать бразильского игрока «Зенита» в сборную России.