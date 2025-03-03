Депутат Госдумы сталкивается с критикой от фанатов Загитовой и Валиевой

Депутат Государственной думы России Светлана Журова рассказала, что сталкивается с критикой от фанатов фигуристок Алины Загитовой и Камилы Валиевой, передает РИА Новости.

«Когда я комментирую очередную ситуацию в фигурном катании, мне пишут болельщики Валиевой, Загитовой: «Вам что, всем заняться нечем?» Они очень переживают», — сказала Журова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос, сможет ли Валиева вернуться в спорт.