Фигуристка Камила Валиева о Прощенном воскресенье: у нас нет такого праздника

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о том, простила ли она кого-то в Прощеное воскресенье, заявив, что у мусульман нет такого праздника, передает «Матч ТВ».

«Я же мусульманка, у нас нет такого праздника», — сказала Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в Госдуме раскрыли мировую реакцию на возвращение Валиевой в спорт после дисквалификации.