Кандидат в президенты МОК: украинские спортсмены не могут принять россиян в нейтральном статусе

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабе заявил, что призывал украинских атлетов воздержаться от ненависти к россиянам, передает РИА Новости.

«Я сегодня приехал на Украину, много раз встречался с украинскими гимнастами. Говорил им воздержаться от ненависти, принять выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять», — сказал Ватанабе.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты МОК, глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее в России оценили позицию США по вопросу возвращения атлетов.