В Госдуме верят, в то что Валиева вернется в спорт

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что верит в возвращение фигуристки Камилы Валиевой в спорт, передает РИА Новости.

«Камила предполагает, что может вернуться. Я в нее верю. Если это произойдет, будет невероятная сенсация. За это время девочки тренировались, подросли и конкуренция в мире фигурного катания стала серьезнее», — сказала Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее стало известно, когда Валиева решит судьбу своей карьеры.