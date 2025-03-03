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В Красноярске завершились Зимние спортивные игры «Роснефти»

В Зимних спортивных играх «Роснефти» поучаствовали около 650 нефтяников
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Пресс-служба «Роснефти»

В Красноярске прошла торжественная церемония награждения победителей XIII Зимних спортивных игр «Роснефти», сообщается на сайте компании.

Отмечается, что спортивное мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе Зимних игр, которые длились пять дней, около 650 спортсменов-нефтяников, представлявших 41 команду дочерних предприятий компании, соревновались в хоккее, лыжных гонках и биатлоне.

Как отметили в «Роснефти», развитие спорта занимает важное место в социальной политике компании. Так, «Роснефть» поддерживает любительский спорт и реализует программы по популяризации здорового образа жизни среди сотрудников и жителей регионов своей деятельности. Кроме того, компания участвует в строительстве ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных площадок в регионах своего присутствия.

Отмечается, что победителем Зимних игр в общекомандном зачете стала команда «Уфаоргсинтез», второе место заняли спортсмены «Самаранефтегаза», а третье — «РН-Ванкор».

Победителем хоккейного турнира в дивизионе «Суперлига» стала команда «Уфаоргсинтеза. В Высшей лиге победила команда «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». В свою очередь, в Первой лиге победил «Сибинтек».

Победителями мужских и женских забегов по биатлону стала команда «РН-Юганскнефтегаза». В эстафете по биатлону лидером стал «РН-Уватнефтегаза».

В лыжных гонках и в личных, и в эстафетных забегах победила команда «Самаранефтегаз». В тройку также вошли «Уфаоргсинтез» и «Удмуртнефть» (гонки), а также «Удмуртнефть» и «РН-Уватнефтегаз» (эстафета).

Кроме того, жюри поощрило команды за дисциплину, оригинальный подход, настойчивость. При этом все участники соревнований получили награды и памятные призы. В церемонии награждения принял участие многократный чемпион России по самбо Александр Матайс.

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