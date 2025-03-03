Норвежский журналист: для российских лыжников призовые в валюте более привлекательны

Норвежский журналист Томас Харстад заявил, что российские лыжники ждут возвращения на международную арену, и высказался о важности призовых за гонки на международных турнирах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Российские лидеры делают все, что в их силах, чтобы вернуться, несмотря на громкие заявления о том, что их внутренние соревнования достаточно сильны, и чемпионат мира им не нужен. Но я верю в то, что спортсмены хотели бы переживать такие моменты, которые мы видим в «Граносене». А еще – в то, что призовые в швейцарских франках более привлекательны, чем в российских рублях», — заявил он.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее в Норвегии охарактеризовали российских лыжников тремя словами.