«Зенит» и ЦСКА назвали составы на матч чемпионата России

Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Кисляк, Гаич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Койта.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Сергей Иванов.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб делит лидерство с «Краснодаром». Обе команды имеют по 39 баллов, но подопечные Сергея Семака идут на втором месте из-за личной встречи: «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», на счету которого 37 очков. ЦСКА идет на шестой позиции. Подопечные Марко Николича за 18 сыгранных туров набрали 31 балл.

Ранее ошибку «Локомотива» в матче с «Динамо» связали с газоном.