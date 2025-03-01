«Не думаю, что нужно критиковать»: иностранный журналист о голах Овечкина в пустые ворота

Журналист Матис не видит смысла критиковать Овечкина за голы в пустые ворота

Журналист The Score Джон Матис в своей статье признался, что не видит смысла критиковать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за заброшенные в пустые ворота шайбы.

«Я не думаю, что Овечкина нужно критиковать. Во-первых, гол есть гол независимо от игровой ситуации, а забросить шайбу, пожалуй, самое сложное в хоккее. <...> Возрастной Овечкин — более медленный, менее физически развитый игрок. Он использует хоккейный IQ, чтобы забивать голы, приближаясь к своему 40-летию», — отметил он.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин оформил семь подобных голов. Всего в его карьере он 64 раза поражал пустые ворота соперника.

В ночь на 28 февраля «Вашингтон» проиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:5. 39-летний Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4» — этот результат является худшим в сезоне-2024/25. Всего на льду он провел 20 минут 44 секунды, за это время совершив четыре броска в створ, допустив три промаха и сделав два силовых приема.

26 февраля Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 883, отличившись в матче против «Калгари Флэймз». Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 1 марта, стартовая сирена прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».