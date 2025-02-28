Игрока «Зенита» с российским паспортом могут вызвать в сборную Бразилии

Игрока «Зенита» Сантоса с российским паспортом могут вызвать в сборную Бразилии

Футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике включены в расширенную заявку сборной Бразилии из 52 игроков, которые могут быть вызваны на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира — 2026 с национальными командами Колумбии и Аргентины. Информация об этом появилась на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Окончательный список из 23 игроков будет объявлен в следующую пятницу. Бразилия сыграет с Колумбией 21 марта, а с Аргентиной — 26 марта.

21 октября президент России Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. 28 октября сообщалось, что он может быть вызван в сборную России.

Сантос выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Сам футболист признавался, что считает себя на 50% русским, так как прожил в стране более пяти лет. Сантос добавил, что ему нравится русская кухня, особенно сырники.

Ранее были названы главные конкуренты «Зенита» в борьбе за золото РПЛ.