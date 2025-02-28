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Допинг-дело первой ракетки мира назвали «обманом спорта»

85-летний экс-теннисист Тириак назвал обманом спорта допинг-дело Синнера
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Tingshu Wang/Reuters

Член Международного зала теннисной славы, 85-летний румын Ион Тириак назвал легализованным мошенничеством допинг-дело первой ракетки мира Янника Синнера, который был дисквалифицирован Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Его слова приводит TennisUpTodate.

«Система рухнула. Тысячи спортсменов, и, вероятно, сотни теннисистов, у которых до 14–15 исключений, но они до сих пор не имеют положительного результата теста. Это обман спорта, обман самих себя, обман своих коллег-конкурентов и общественности. Игра подстроена, друзья мои, и подстроена глубоко внутри», — отметил он.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года. Такое решение приняло Международное антидопинговое агентство (WADA), объявившее, что пришло к соглашению с теннисистом по его делу.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщалось, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее легенда мирового тенниса Мартина Навратилова назвала дурнопахнущим допинг-дело Синнера.

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