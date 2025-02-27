Стало известно состояние хоккеиста Кузнецова

В СКА заявили, что последствия сотрясения Кузнецова превзошли ожидания

Пресс-служба хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга предоставила информацию о состоянии нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Перед матчем со «Спартаком» Евгений Кузнецов заболел ОРВИ. Также последствия сотрясения оказались серьезнее, чем ожидалось. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте – здоровье хоккеиста», — заявили в коллективе.

Кузнецов столкнулся с Владиславом Провольневым на 27-минуте матча регулярного чемпионата ЦСКА — СКА, который состоялся 25 декабря, и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.

В середине февраля Кузнецов провел пять матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 59 игр. В данный момент коллектив встречается на своем льду с московским «Динамо».

Ранее стало известно, накажет ли КХЛ вызвавшего у Кузнецова черепно-мозговую травму игрока.