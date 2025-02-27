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В Госдуме оправдали Баха за санкции против России

Депутат Журова не стала называть главу МОК Баха главным врагом спорта в России
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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ввел санкции против российского спорта под политическим давлением. Ее слова приводит Sport24.

«Он главный враг нашего спорта? Нет, конечно, это не так. Бах — политический конъюнктурщик. На него надавили, политики приказали… Там же все сейчас говорят, что это не они, их просто давили как могли. Идти против этой машины было невозможно» — заявила Журова.

26 февраля МОК принял отставку Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК, выборы которого состоятся в рамках сессии организации с 18 по 21 марта. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов. В декабре 2023 года МОК позволил российским спортсменам в нейтральном статусе выступить на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Во Францию отправились всего 15 человек из России.

Ранее в России назвали Баха худшим президентом МОК.

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