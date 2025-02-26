«Не делаешь все, чтобы быть лучшим»: Большунов об отстранении России

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что его уровень начал падать из-за отсутствия конкуренции с иностранными лыжниками. Его слова приводит VG.

«Сложно, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире, потому что тогда твой уровень немного падает. И ты не всегда делаешь все, чтобы быть лучшим. Когда ты соревнуешься с лучшими, ты больше мотивирован делать все, чтобы победить, а не проиграть. Так что есть некоторые трудности, но посмотрим, как все будет развиваться», — заявил он.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Соревнование проводится не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), что позволило Большунову выйти на старт.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее австралийский тренер по лыжам заявил, что Большунова не ждут на Кубке мира.