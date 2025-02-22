«Работаю в хоккее уже 18 лет»: Ротенберг оценил признание его главным лицом КХЛ

Ротенберг о признании лицом КХЛ: спасибо всем, кто за меня голосовал

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг отреагировал на то, что его признали главным лицом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Я работаю в хоккее уже 18 лет. Это довольно длительный срок. Согласитесь?Ещё с 2007 года начал. Благодарен всем, кто за меня проголосовал, но это не самое важное. Для меня важнее, чтобы команда побеждала», — заявил Ротенберг.

22 февраля в матче регулярного чемпионата СКА проиграл китайскому «Куньлуню» со счетом 4:6.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ СКА пропустил 181 шайбу. Команда Романа Ротенберга занимает в турнирной таблице Западной конференции пятое место, набрав 71 очко после 58 проведенных встреч.

В следующем матче петербургский клуб сыграет на своей площадке против московского «Спартака». Эта встреча состоится 25 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Ротенберг заявил, что важна победа над фашизмом, а не сколько шайб пропустил СКА.