Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Работаю в хоккее уже 18 лет»: Ротенберг оценил признание его главным лицом КХЛ

Ротенберг о признании лицом КХЛ: спасибо всем, кто за меня голосовал
close
Владимир Песня/РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг отреагировал на то, что его признали главным лицом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Я работаю в хоккее уже 18 лет. Это довольно длительный срок. Согласитесь?Ещё с 2007 года начал. Благодарен всем, кто за меня проголосовал, но это не самое важное. Для меня важнее, чтобы команда побеждала», — заявил Ротенберг.

22 февраля в матче регулярного чемпионата СКА проиграл китайскому «Куньлуню» со счетом 4:6.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ СКА пропустил 181 шайбу. Команда Романа Ротенберга занимает в турнирной таблице Западной конференции пятое место, набрав 71 очко после 58 проведенных встреч.

В следующем матче петербургский клуб сыграет на своей площадке против московского «Спартака». Эта встреча состоится 25 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Ротенберг заявил, что важна победа над фашизмом, а не сколько шайб пропустил СКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами