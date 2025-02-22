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«Манчестер Юнайтед» спасся в матче АПЛ против «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» сыграл 2:2 с «Эвертоном» в АПЛ, дважды забив в концовке
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Hannah Mckay/Reuters

«Манчестер Юнайтед» сыграл ничью с «Эвертоном» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:2. В первом тайме «ириски» отличились дважды: на 19-й минуте забил Бету, а на 33-й — Абдулайе Дукуре. Однако, «Юнайтед» спасли ничью ближе к концу встречи: на 72-й минуте отличился Бруну Фернандеш, а на 80-й — Мануэль Угарте.

В турнирной таблице команды располагаются по соседству: «Эвертон» занимает 14-ю строчку с 31 баллом, а «Манчестер Юнайтед» — 15-ю с 30 очками.

В следующем туре АПЛ «Юнайтед» сыграет дома с «Ипсвичем». Эта игра состоится 26 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени. В это же время «Эвертон» в гостях сыграет с «Брентфордом».

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