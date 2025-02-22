Овечкин раскрыл готовность команды к продолжению сезона НХЛ

Овечкин: «Вашингтон» перезагрузился и готов к продолжению сезона и плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высоко оценил степень готовности команды к продолжению сезона. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Думаю, все немного устали, много играли. Теперь мы как бы перезагрузили мозг и готовы ко второй половине и, что самое важное, к плей-офф», — заявил Овечкин.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 22 февраля против «Питтсбурга», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин появился на публике с чипсами и бургером.