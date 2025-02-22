Загитова рассказала о жертвах ради фигурного катания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью «Советскому спорту» заявила, что пошла на большие жертвы ради профессиональной карьеры в спорте.

По ее словам, фигурное катание лишило ее детства.

«Я пожертвовала друзьями, едой. Мне кажется, что это было абсолютно оправданно в моем случае, ведь у меня все получилось. В любом случае, мне грех жаловаться», — заявила фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

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