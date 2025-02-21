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Названа самая дорогая покупка российских клубов зимой 2025 года

«Зенит» оформил самую дорогую покупку в зимнее трансферное окно
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Футбольный клуб «Зенит»

Бразильский новичок «Зенита» Луис Энрике стал самым дорогим трансфером Российской премьер-лиги (РПЛ) в зимнее трансферное окно — 2025. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Цена футболиста — €33 млн. Также в топ-3 попали Ливай Гарсия, который перешел из АЕК в «Спартак» (€18,7 млн), и второй новичок красно-белых Пабло Солари (€10 млн).

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». Столичные «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо».

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