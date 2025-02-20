Российский тренер оценил перспективы клуба Слуцкого в Лиге чемпионов

Непомнящий не верит, что «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого далеко зайдет в азиатской ЛЧ

Российский специалист Валерий Непомнящий усомнился в том, что китайский «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, сможет далеко пройти в азиатской Лиге чемпионов. Его слова приводит «Советский спорт».

«Восхищаюсь его работой, он с ней справляется вполне успешно. Китайские команды все-таки уступают там многим по уровню, тем же южнокорейцам. «Шанхай» вышел в плей-офф, но не думаю, что сможет далеко пройти, там есть команды посильнее», — заявил Непомнящий.

19 февраля «Шанхай Шэньхуа» пробился в плей-офф азиатской ЛЧ из-за отказа соперника выйти на поле.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее российский футболист заявил, что прочитал всего одну книгу.