«Мама расплакалась»: новичок ЦСКА о переезде в Россию

Бразильский новичок московского ЦСКА Алеррандро признался, что его родители были счастливы, когда узнали о его переезде в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мама была очень счастлива – она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года я привезу ее в Москву. Мама знает, что это была моя мечта – уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась, и она очень счастлива за меня», — сказал Алеррандро.

ЦСКА объявил о переходе футболиста 17 февраля.

На счету Алеррандро, который провел сезон-2024 в аренде в футбольном клубе «Витория», 15 забитых мячей в 34 матчах. Вместе с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто Алеррандро разделил звание лучшего бомбардира турнира.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее в России оценили бразильского новичка ЦСКА.