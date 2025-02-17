Российского футболиста приговорили к двум годам колонии

Футболист курского «Авангарда» Дмитрий Малыхин приговорен к лишению свободы сроком на два года. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Футболист, которому 24 года, был осужден за избиение своего 46-летнего соседа. Конфликт произошел из-за того, что потерпевший обидел девушку футболиста, после чего игрок высказал претензию.

«Малыхин предложил перед ней извиниться, поднявшись к ним в квартиру, а когда потерпевший отказался, то нанес ему один удар кулаком в лицо, а затем ударил в область ребер, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мужчины», — указано в заявлении.

Футболист признал свою вину в ходе судебного заседания и согласился выплатить пострадавшему мужчине компенсацию, которая составила 350 тысяч рублей. Адвокаты просили для Малыхина назначить условный срок, однако суд по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» вынес приговор, согласно которому Малыхину предстоит отбыть два года в колонии общего режима.

Игрок перешел в «Авангард» в 2024 году. В текущем сезоне он успел сыграть 17 поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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