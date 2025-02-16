Большунов: мне посчастливилось, что Трамп ответил мне в соцсетях

Лыжник Большунов: Трамп не всем отвечает в соцсетях, но мне он ответил

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил свою шутку о том, что президент США Дональд Трамп допустил его до гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии, передает «Матч ТВ».

«Никаких шуток. (Улыбается.) Трамп же есть во всех соцсетях, любой желающий может ему написать. Не всем же он отвечает. Мне посчастливилось: он ответил», — сказал Большунов.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды, заняв первое место. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Ранее в Госдуме заявили, что российским спортсменам пока рано радоваться.