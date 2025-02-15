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В WADA не стали сравнивать допинг-дела Валиевой и Синнера

В WADA назвали несопоставимыми дела теннисиста Синнера и фигуристки Валиевой
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Reuters

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что допинговые дела итальянского теннисиста Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой несопоставимы. Их слова приводит РИА Новости.

«Эти два дела несопоставимы из-за двух совершенно разных обстоятельств и подтверждающих доказательств. Для этого стоит ознакомиться с решениями по двум данным делам и убедиться в этом самим», — заявили в WADA.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее в WADA объяснили дисквалификацию первой ракетки мира.

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