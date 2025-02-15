Первая ракетка мира Синнер сделал заявление из-за своей дисквалификации

Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сделал первое заявление после того, как получил дисквалификацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на релиз команды спортсмена.

«Я всегда признавал, что несу ответственность за свою команду, и понимал, что строгие правила WADA являются важной защитой спорта, который я люблю. На этом основании я принял предложение WADA разрешить это разбирательство на основании санкции сроком на три месяца», — заявил он.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее в WADA объяснили дисквалификацию первой ракетки мира.