Клуб РПЛ разгромно проиграл сборной Северной Кореи

Казанский «Рубин» проиграл сборной Северной Кореи в товарищеском матче.

Встреча, которая прошла на учебно-тренировочном сборе в Турции, завершилась со счетом 1:4.

Единственный мяч в составе «Рубина» забил Никола Чумич. Он отличился на 78-й минуте.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит», набрав 39 очков. Подопечные Сергея Семака опережают «Краснодар» по дополнительным показателям. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками. Казанский «Рубин» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 26 очков.

Чемпионат России возобновится 28 февраля. «Рубин» 1 марта проведет встречу с грозненским «Ахматом». Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в петербургском «Зените» рассказали, почему бразильский игрок команды покинул сборы.