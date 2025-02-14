Итальянский лыжник вышел на награждение с Большуновым с флагом Украины

Итальянец Бузин вышел на награждение с Большуновым с флагом Украины на рукаве

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, занявший второе место в гонке Sudtirol Moonlight Classic, вышел на церемонию награждения с флагом Украины на рукаве. Об этом сообщает ТАСС.

Бузин стал вторым, гонку выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Его появление было действительно неожиданным, поскольку я и мои товарищи по команде считали, что российским спортсменам запрещено участвовать в каких-либо официальных соревнованиях за пределами России. Но это была честная гонка, мы просто сделали все, что могли, как спортсмены, как и положено в спорте», — заявил он.

Гонка состоялась 13 февраля. Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России у Большунова.