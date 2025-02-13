В НХЛ заявили, что ситуация с допуском России носит политический характер

Беттмэн о недопуске России: это решение не наше, оно носит политический характер

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался касательно отстранения России от турниров. Он отметил, что решение было принято не лигой, а также то, что оно носит политический характер. Слова Беттмэна приводит Toronto Sun.

«У России великие хоккейные традиции, в нашей лиге играют отличные российские игроки. Это не наше решение. Нам нужно время, чтобы посмотреть, что решит Международный олимпийский комитет и разобраться с ситуацией в мире», — заявил он.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в НХЛ выступили за возвращение россиян на международные турниры.