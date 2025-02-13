Всемирное антидопинговое агентство хочет добиться дисквалификации Синнера за допинг

Представлитель Всемирного антидопингового агентство (WADA) Джеймс Фицджеральд заявил, что организация планирует добиваться дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера за допинг. Его слова приводит La Stampa.

«ВАДА не согласно с выводом об отсутствии вины или халатности со стороны спортсмена и настаивает на его отстранении от соревнований на срок от одного до двух лет», — заявил Фицджеральд.

28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира Янника Синнера.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Закрытое слушание в CAS по делу Синнера пройдет 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее Даниил Медведев поддержал Синнера, который обвиняется в употреблении допинга.