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Всемирное антидопинговое агентство хочет добиться дисквалификации Синнера за допинг

В WADA планируют повторно добиваться дисквалификации Синнера
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Reuters

Представлитель Всемирного антидопингового агентство (WADA) Джеймс Фицджеральд заявил, что организация планирует добиваться дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера за допинг. Его слова приводит La Stampa.

«ВАДА не согласно с выводом об отсутствии вины или халатности со стороны спортсмена и настаивает на его отстранении от соревнований на срок от одного до двух лет», — заявил Фицджеральд.

28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира Янника Синнера.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Закрытое слушание в CAS по делу Синнера пройдет 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее Даниил Медведев поддержал Синнера, который обвиняется в употреблении допинга.

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