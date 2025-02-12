Мостовой сравнил матч «Зенита» и «Спартака» с матчем «Манчестер Сити» — «Реал»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что результат финального матча Зимнего Кубка РПЛ, в котором петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак», не имеет значения.

«Было ли неожиданным разгромное поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Зимнего Кубка РПЛ? С одной стороны, поражение неожиданное, с другой — нет. Но сейчас идет подготовка к сезону. Можно проиграть 0:3 или выиграть 3:0. Какая разница?! Я вчера посмотрел первый тайм. Было ощущение, что «Зенит» вышел играть, а спартаковцы просто вышли погулять. Второй тайм я уже не смотрел.

Вчера играли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Вот за такие матчи и любят футбол. Матчи «Спартака» и «Зенита» в предсезонных турнирах уходят на десятые роли, когда видишь матчи «Сити» и «Реала». В Лиге чемпионов вчера были скорости, комбинации, рывки, игроки на 90-й минуте делали рывки на 50 метров», — сказал Мостовой.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился с результатом 3:0. Счет в поединке открыл Луис Энрике на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

Ранее была названа причина разгромного поражения «Спартака» от «Зенита».