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В РФС высказались о возможном влиянии Трампа на российский футбол

Глава РФС Дюков высказался о влиянии президента США Трампа на российский футбол
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Пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) кратко ответил на вопрос о том, сможет ли новый президент США Дональд Трамп повлиять на российский футбол. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Как приход Трампа повлияет на наше возвращение? Посмотрим. Трамп — фактор в мировой политике. Только время покажет, как он повлияет на спорт. Пока прошло мало времени, чтобы давать какие-то оценки», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в РФС высказались о предполагаемых сроках возвращения России.

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