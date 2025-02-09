Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чимаев высказался о получении гражданства ОАЭ

Чимаев после получения гражданства ОАЭ заявил, что он человек мира
close
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/khamzat_chimaev

Непобежденный российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев после получения гражданства Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что он «человек мира». Его слова приводит Sport24.

Боец также отметил, что у него никогда не было шведского паспорта.

«В Швеции у меня друзья, я люблю Швецию. Люблю свою родину, Россию, люблю ОАЭ. Человек мира», — заявил спортсмен.

Чимаев отметил, что ОАЭ всегда ему помогают, указав, что в настоящее время Абу-Даби стал важной частью спорта, там постоянно проходят спортивные мероприятия.

31 января Чимаев получил паспорт гражданина Объединенных Арабских Эмиратов, о чем написал в своих соцсетях. Боец поблагодарил ОАЭ за поддержку и пообещал «стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась им».

Первый поединок в смешанных единоборствах (MMA) Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Боец победил техническим нокаутом.

Ранее глава UFC анонсировал возвращение турнира в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами