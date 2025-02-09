Чимаев высказался о получении гражданства ОАЭ

Чимаев после получения гражданства ОАЭ заявил, что он человек мира

Непобежденный российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев после получения гражданства Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что он «человек мира». Его слова приводит Sport24.

Боец также отметил, что у него никогда не было шведского паспорта.

«В Швеции у меня друзья, я люблю Швецию. Люблю свою родину, Россию, люблю ОАЭ. Человек мира», — заявил спортсмен.

Чимаев отметил, что ОАЭ всегда ему помогают, указав, что в настоящее время Абу-Даби стал важной частью спорта, там постоянно проходят спортивные мероприятия.

31 января Чимаев получил паспорт гражданина Объединенных Арабских Эмиратов, о чем написал в своих соцсетях. Боец поблагодарил ОАЭ за поддержку и пообещал «стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась им».

Первый поединок в смешанных единоборствах (MMA) Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Боец победил техническим нокаутом.

Ранее глава UFC анонсировал возвращение турнира в Россию.