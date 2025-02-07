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Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ хочет стать гражданином России

Хоккеист «Салавата Юлаева» Ливо хочет стать гражданином России
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, заявил, что его клиент хочет стать гражданином России, передает «Чемпионат».

«Да, у нас есть желание получить российский паспорт. А дальше все будет зависеть от различных обстоятельств», — сказал Ботев.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ливо провел 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи. Он является лучшим снайпером и бомбардиром турнира.

Во вторник, 4 февраля, совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение сборной России — она пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов. Вместе с тем решение по участию россиян в Олимпиаде будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось о том, что с нового сезона в КХЛ появится еще одна команда.

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