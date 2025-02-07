Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ хочет стать гражданином России

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, заявил, что его клиент хочет стать гражданином России, передает «Чемпионат».

«Да, у нас есть желание получить российский паспорт. А дальше все будет зависеть от различных обстоятельств», — сказал Ботев.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ливо провел 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи. Он является лучшим снайпером и бомбардиром турнира.

Во вторник, 4 февраля, совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение сборной России — она пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов. Вместе с тем решение по участию россиян в Олимпиаде будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось о том, что с нового сезона в КХЛ появится еще одна команда.