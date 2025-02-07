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Овечкин еще на шаг приблизился к рекорду Гретцки

Отставание Овечкина от «вечного рекорда» Гретцки сократилось до 15 шайб
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USA TODAY Sports/Reuters

Отставание форварда американского столичного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от «вечного рекорда» Уэйна Гретцки сократилось до 15 шайб в ходе матча против «Филадельфии Флайерз». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Во время встречи с командой из Пенсильвании Овечкин забил один гол — это 879-я шайба в его заокеанской карьере. Хоккеист сумел сравнять счет за 53 секунды до сирены на первый перерыв после того, как филадельфийские «летчики» вырвались вперед в начале матча.

Во втором периоде встречи сохраняется счет 1:1.

До этого вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин должен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем сезоне.

Рекорд Уэйна Гретцки составляет 894 гола.

Ранее в России объяснили, как погоня Овечкина за Гретцки влияет на «Вашингтон».

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