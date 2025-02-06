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Экс-футболист «Спартака» ответил на вопрос о фаворите в матче с «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Гладилин заявил, что в матче с «Динамо» нет фаворита
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в матче Зимнего Кубка РПЛ против столичного «Динамо» нет фаворита.

«В таких матчах нет фаворитов. Все шесть команд имеют одинаковый уровень, одинаковую подготовку. Думаю, основной состав получит больше игрового времени, ведь дело уже идет к возобновлению чемпионата. Игра будет интересной, по силам команды равны», — сказал Гладилин.

Игра состоится 7 февраля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует московский «Спартак», имея 3 очка, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте, но у красно-белых есть игра в запасе. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.

Ранее футболисты «Динамо» и «Краснодара» устроили потасовку на Зимнем Кубке РПЛ.

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