Были названы перспективы воспитанника «Краснодара» в Америке

Деменко: Шапи-Сулейманов поиграет в MLS пару лет и вернется в Европу или в РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал о перспективах воспитанника «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова в американской лиге. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«25 лет — это не такой еще возраст. Может, он поиграет там год-другой, и какие-то команды обратят внимание. И в MLS приезжают звезды. Не вижу в этом проблемы. Вернется в Европу? Почему бы и нет? Да даже в тот же чемпионат России», — заявил Деменко.

3 февраля Сулейманов перешел из греческого «Ариса» в американский клуб «Спортинг Канзас-Сити».

В текущем сезоне чемпионата Греции Сулейманов в 14 матчах смог забить один мяч и отдать одну результативную передачу. Также ранее футболист выступал за «Гиресунспор» из Турции и «Хапоэль» (Беэр-Шева) из Израиля.

В составе «быков» Шапи провел 124 встречи, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее «Спортинг Канзас-Сити» по-русски поприветствовал Шапи в команде.