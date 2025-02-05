В НХЛ надеются, что сборная России сыграет на молодежном чемпионате мира

Руководители клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотели бы возвращения сборной России в число участников молодежного чемпионата мира. Об этом сообщает ESPN.

По информации СМИ, представители нескольких команд отметили, что это поможет скаутам следить за перспективными российскими хоккеистами, наблюдать за которыми стало сложнее после отстранения России от международных соревнований.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее НХЛ сделала заявление из-за ситуации с допуском России на Олимпиаду.