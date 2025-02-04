«Лицемерное решение»: Медведев о недопуске российских хоккеистов на чемпионат мира

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев раскритиковал решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить российских и белорусских хоккеистов на чемпионат мира 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Лицемерное решение. Под смехотворной вывеской заботы о безопасности и сохранности наших сборных. Бог им судья. А хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится», — сказал Медведев.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее IIHF сделала официальное заявление в связи с недопуском сборной России.