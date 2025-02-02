Тренер «Краснодара» назвал позиции, требующие усиления

Мусаев: в каждую линию было бы хорошо приобрести по игроку

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о том, на каких позициях клуб нуждается в усилении. Его слова приводит «Советский спорт».

«Какие позиции хотели бы усилить? В каждую линию по игроку было бы хорошо. Возможно, и во вратарскую. Агкацев меня полностью устраивает, но, чем выше у него будет конкуренция, тем лучше», — заявил Мусаев.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

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