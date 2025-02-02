Азиатская сборная рассматривает вариант проведения матча с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Фурхат Ахмеджанов заявил о рассмотрении варианта проведения товарищеского матча против сборной России, передает Sport24.

«Пока на тему товарищеского матча мы с РФС не общались. В любом случае, в этом году есть свободные даты. Мы будем рассматривать возможность сыграть с российской командой», — сказал Ахмеджанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков провел встречу с представителем УЕФА.