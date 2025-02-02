В российском клубе ответили на вопрос, будут ли наказывать футболиста за пропуск начала сборов

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что наказание футболиста Бителло за пропуск начала сборов является внутренним делом клуба, передает Sport24.

«Бителло в расположении клуба. Приступает к сборам в Абу-Даби. Что касается дальнейшего, то мы в контакте с его представителями как были, так и есть сейчас», — сказал Гафин.

16 января Бителло, который изначально не вышел из отпуска и не прилетел на сборы, присоединился к команде. По информации Telegram-канала Mash, главным аргументом для Бителло, не собиравшегося возвращаться в состав команды, послужило то, что «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что московская команда не дает согласие на переговоры с игроком. Именно после этого письма Бителло вышел на связь со столичной командой. Об этом писало издание «Спорт-Экспресс».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО.

Ранее легенда ЦСКА призвал «Динамо» наказать Бителло.