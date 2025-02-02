Стало известно, кто стал претендентом на бой с Биволом и Бетербиевым

Дэвид Бенавидес стал претендентом на бой с с Биволом и Бетербиевым

Американский боксер Дэвид Бенавидес одолел кубинца Дэвида Морреля и стал обязательным претендентом на поединок с победителем реванша между россиянами ртуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бенавидес является временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бенавидес одолел Морреля единогласным решением судей в Лас-Вегасе.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.

Ранее Бетербиев и Бивол отказались жать друг другу руки во время интервью.