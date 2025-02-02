Овечкин забросил 877-ю шайбу в карьере и приблизился к рекорду Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в этом сезоне. Он отличился в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс».

Российский форвард помог своей команде оформить полноценный камбэк. «Кэпиталз» по ходу матча постоянно находились в статусе догоняющего, но на 53-й минуте Овечкин броском от синей линии сделал счет 4:4. На момент написания новости эти цифры остаются на табло.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

«Вашингтон» в прошлом сезоне вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции с разностью заброшенных и пропущенных шайб — 37. В текущем регулярном чемпионате «Кэпиталз» идут на втором месте в лиге, набрав перед игрой с «Виннипегом» 74 очка после 51 матча. На один балл в общей турнирной таблице лиги «столичные» отстают как раз от «Виннипега».

Ранее агент Овечкина рассказал о цели хоккеиста в НХЛ.