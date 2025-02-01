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Антон Миранчук забил дебютный мяч в Швейцарии

Антон Миранчук забил дебютный мяч за «Сьон»
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FCSion/X (ранее Twitter)

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук забил дебютный мяч за команду.

В матче против лидера чемпионата «Лугано» Миранчук вывел свою команду вперед (1:0).

Россиянин отличился на 15 минуте матча. Через десять минут игрок «Лугано» Шкельким Влади сравнял счет. Сейчас идет 34-я минута матча.

До этой встречи Миранчук не мог отличиться за «Сьон» в девяти матчах.

Россиянин подписал в начале сентября со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Сьон» идет на девятом месте, набрав 27 очков. Лидирует в чемпионате «Лугано», набрав 35 баллов. На втором месте идет «Базель», имея в активе 34 очка. Замыкает тройку сильнейших «Люцерн», набравший 33 балла.

В следующем матче «Сьон» сыграет с «Серветтом». Встреча запланирована на 4 февраля. Команды выйдут на поле в 22.30 по московскому времени. «Серветт» в турнирной таблице швейцарского чемпионата идет на пятом месте (31).

Ранее в Швейцарии предложили провести товарищеский матч со сборной России.

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