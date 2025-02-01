Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано расписание стыковых матчей Лиги чемпионов

Стало известно расписание стыковых матчей Лиги чемпионов
close
Depositphotos

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание стыковых матчей — это же стадия 1/16 финала — Лиги чемпионов.

Первые поединки пройдут 11 февраля. Первым слотом сыграют «Брест» и «ПСЖ», матч начнется в 20:45 по московскому времени. Во втором слоте, где стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск, сразятся «Ювентус» — ПСВ, «Манчестер Сити» — «Реал» и «Спортинг» — «Боруссия».

На следующий день в 20:45 начнут матч «Брюгге» и «Аталанта», а в 23:00 сразятся «Монако» — «Бенфика», «Селтик» — «Бавария», «Фейеноорд» — «Милан».

Первые ответные матчи пройдут 18 февраля. «Милан» — «Фейеноорд» (20:45 мск), «Аталанта» — «Брюгге» (23:00), «Бавария» — «Селтик» (23:00), «Бенфика» — «Монако» (23:00). Оставшиеся пары сыграют 19 числа: «Боруссия» — «Спортинг» (20:45 мск), «ПСЖ» — «Брест» (23:00), ПСВ — «Ювентус» (23:00), «Реал» — «Манчестер Сити» (23:00).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее в Италии сообщили, что звездный сербский футболист перейдет в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами